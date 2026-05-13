Scarti tessili e filiera circolare La Toscana accelera sul ’green’

Nella giornata di ieri è stato firmato un protocollo di intesa tra diverse organizzazioni toscane, tra cui associazioni di categoria e aziende del settore tessile, per avviare un progetto pilota dedicato alla raccolta selettiva degli scarti tessili. L’obiettivo è promuovere una filiera circolare e favorire il recupero industriale dei materiali. La collaborazione coinvolge enti e imprese che operano nel territorio toscano, con l’intento di sviluppare pratiche sostenibili nel settore tessile.

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Siglato ieri il protocollo di intesa tra Plures, Federdistribuzione, Confindustria Toscana Centro e Costa e Confindustria Toscana Nord per avviare un progetto pilota dedicato alla raccolta selettiva dei rifiuti tessili e al loro possibile recupero industriale. Un accordo che punta a rafforzare la filiera circolare del tessile in Toscana, anticipando la direttiva europea Epr sulla gestione dei rifiuti tessili, che introdurrà nuovi sistemi di responsabilità estesa del produttore, con modelli strutturati di raccolta, tracciabilità, riuso e riciclo dei materiali post consumo. In questo scenario, il distretto pratese si candida a diventare uno dei principali laboratori europei dell’economia circolare applicata al tessile, anche grazie al nuovo hub promosso dalla multiutility Plures e in completamento a Prato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scarti tessili e filiera circolare. La Toscana accelera sul ’green’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dagli scarti del vino crea bende mediche e cosmetici: il trionfo di Federico agli Oscar Green 2026. “Esempio di economia circolare”Corinaldo (Ancona), 13 marzo 2026 – Nella sua azienda, dagli scarti e dai residui della lavorazione del vino nasce una biocellulosa capace di... Pulvera recupera scarti tessili con la tecnologiaPulvera la startup brianzola di Casati Flock & Fibers che recupera gli scarti tessili attraverso l’innovazione tecnologica, ha portato alla Milano... Argomenti più discussi: Scarti tessili, Toscana accelera su filiera circolare; Scarti tessili e filiera circolare. La Toscana accelera sul ’green’; Scarti tessili, la Toscana accelera sulla filiera circolare: accordo tra industria e distribuzione per il nuovo hub di Prato; Tessile, in Toscana nasce la filiera circolare del riciclo: accordo per raccolta e recupero industriale. ??? ???????: ?? ??????? ??? ???? ?????????. L’avvio della responsabilità estesa del produttore per i rifiuti tessili e l’abbigliamento rappresenta un passaggio decisivo per garantire stabilità, competitività e sbocchi concreti alle raccolte italiane. Il x.com Scarti tessili, Toscana accelera su filiera circolarePunti vendita e distretto manifatturiero insieme per sperimentare nuovi sistemi di raccolta selettiva Costruire una filiera sempre più strutturata, tracciabile e circolare, per la gestione dei rifiuti ... adnkronos.com