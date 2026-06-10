Mkhitaryan giura fede all’Inter | ecco cosa lo ha convinto a restare! E il ruolo decisivo di Chivu
Mkhitaryan ha deciso di rinnovare il contratto con l’Inter, confermando la volontà di restare in nerazzurro. La scelta è stata influenzata da un incontro con il direttore sportivo e dal ruolo che gli è stato promesso nel progetto tecnico. La presenza di un dirigente con esperienza internazionale, che ha lavorato anche come allenatore, ha avuto un ruolo decisivo nella decisione. La firma è arrivata dopo settimane di trattative e incontri con il club.
Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Henrikh Mkhitaryan ha scelto di rimanere all’Inter e prolungare il suo contratto con il club nerazzurro. Nonostante la scelta più probabile sembrava essere un addio, il centrocampista ha cambiato idea e deciso di vivere ancora la sua avventura a Milano. Chi lo ha convinto? Un ruolo decisivo lo ha avuto proprio Cristian Chivu. I dettagli dell’accordo svelati da La Gazzetta dello Sport. L’operazione si sviluppa su due conferme fondamentali. La prima riguarda la durata dell’accordo: Mkhitaryan firmerà per un’ulteriore stagione sportiva con la beneamata, stabilendo che questo sarà l’ultimo capitolo della sua carriera prima di dare l’addio definitivo al calcio giocato. 🔗 Leggi su Internews24.com
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