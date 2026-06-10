Mkhitaryan giura fede all’Inter | ecco cosa lo ha convinto a restare! E il ruolo decisivo di Chivu

Notizia in breve

Mkhitaryan ha deciso di rinnovare il contratto con l’Inter, confermando la volontà di restare in nerazzurro. La scelta è stata influenzata da un incontro con il direttore sportivo e dal ruolo che gli è stato promesso nel progetto tecnico. La presenza di un dirigente con esperienza internazionale, che ha lavorato anche come allenatore, ha avuto un ruolo decisivo nella decisione. La firma è arrivata dopo settimane di trattative e incontri con il club.