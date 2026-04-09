Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter rimane incerto, anche se il centrocampista turco continua a essere un elemento chiave della squadra. Le decisioni sul suo eventuale rinnovo dipendono da vari fattori, tra cui le trattative in corso con la società. Recentemente si è parlato di un ruolo decisivo di un altro membro dello staff tecnico per influenzare la scelta del calciatore. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare?

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