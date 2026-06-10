Missili sul Golfo la guerra continua | l’Iran attacca le basi Usa dopo i raid americani contro la Repubblica islamica

Nella notte, l’Iran ha lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrein, poche ore dopo i raid americani contro obiettivi in Iran. Le fonti riferiscono di esplosioni e danni alle strutture, senza segnalare vittime. Le autorità iraniane hanno rivendicato gli attacchi come rappresaglia per le operazioni americane. La tensione nella regione resta alta, con successive dichiarazioni da entrambe le parti e un aumento della presenza militare.

L’Iran ha lanciato nella notte missili e droni contro obiettivi militari degli Usa in Bahrein, Giordania e Kuwait, poche ore dopo che le forze armate statunitensi avevano compiuto nuovi attacchi contro siti iraniani nei pressi dello Stretto di Hormuz, in risposta all’abbattimento di un elicottero americano. È l’ultima, pericolosa tappa di una spirale di rappresaglie incrociate che, nonostante le dichiarazioni del presidente Donald Trump, non sembra sul punto di fermarsi. Anche se i negoziati continuano Il precipitare degli eventi Tutto è cominciato con l’abbattimento di un elicottero militare americano. L’8 giugno, un Apache dell’esercito degli Stati Uniti è stato colpito da un drone iraniano Shahed nelle acque al largo dell’Oman. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Pioggia di missili sullIran. Usa colpiscono deposito di munizioni

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