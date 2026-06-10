Milo Infante ha lasciato la Rai e ha firmato un contratto con Mediaset. La Rai ha comunicato tramite una nota che la collaborazione con lui si è conclusa, dopo che lui ha presentato ufficialmente le dimissioni questa mattina al responsabile del personale. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui termini dell’accordo con Mediaset.

La Rai, attraverso una nota, "comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l'attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l'azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale". Già nelle scorse ore si era a lungo chiacchierato di un addio del conduttore di Ore 14 e Ore 14 Sera. Sul tavolo - si vociferava - questioni legate al ruolo dirigenziale di Infante che dal 2022 è anche vice direttore nell'ambito della Direzione Approfondimento Rai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milo Infante, ufficiale l'addio alla Rai: firma con Mediaset, il suo ruolo

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“Il vero motivo dell’addio”. Milo Infante, addio alla Rai per Mediaset: i retroscenaMilo Infante ha annunciato il suo passaggio dalla Rai a Mediaset, lasciando il suo ruolo in una trasmissione di approfondimento.

Temi più discussi: Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato etico della Rai: ecco cosa è successo; Milo Infante e l'offerta impareggiabile di Mediaset: Rai può trattenerlo solo calandosi le braghe; Non vedo l'ora. Presenterò tutta la documentazione: si accende lo scontro a distanza tra Milo Infante e Roberta Bruzzone. Il conduttore ha segnalato il comportamento della criminologa al Comitato etico Rai; Ore 14, il Giro d’Italia è finito ma Milo Infante non torna in onda: la decisione della Rai.

È ufficiale: Milo Infante è ai vertici di Mediaset! L’augurio è che possa crescere ancora e avere tutto ciò che merita La Rai perde un professionista serio, autorevole, onesto intellettualmente, che nell’ultimo anno ha inanellato successi e conquistato il pubbli x.com

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È ufficiale, Milo Infante a Mediaset: Entusiasmo e curiosità. Il ruolo prestigioso ma niente prime time: cosa condurràMilo Infante lascia la Rai per approdare a Mediaset: è quanto ha appreso Affari Italiani, che ha anche dato qualche anticipazione sul futuro del conduttore. libero.it

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