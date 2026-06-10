Milo Infante ha deciso di non firmare un nuovo contratto con la Rai, dopo aver trascorso 24 ore a valutare la proposta. La decisione di rifiutare il maxi contratto arriva prima di un possibile passaggio a Mediaset. La scelta sarà comunicata ufficialmente intorno alle 14. Salvo Sottile, invece, è vicino a firmare un nuovo accordo con la Rai.

Milo Infante si era preso per 24 per decidere se rimanere in Rai o dimettersi e accettare l’offerta di Mediaset. Il conduttore di Ore 14 ha rifiutato il maxi contratto Rai. La Tv di Stato, svela Affari Italiani, gli aveva offerto la possibilità di passare ad un contratto da esterno come quello di Bruno Vespa per aggirare il limite dei 240.000 Euro all’anno. Niente da fare. La lettera di dimissioni è giunta sul tavolo dei vertici Rai che più di questo non possono fare. Addio dunque a Milo Infante su Rai2. Per lui si aprono le porte di Rete 4. Questa sarebbe la proposta di Mediaset: una striscia quotidiana sullo stile di Ore 14, probabilmente collocata al posto di Diario del Giorno, più l’appendice in prima serata. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MILO INFANTE RIFIUTA IL MAXI CONTRATTO RAI: SALVO SOTTILE VERSO ORE 14

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Stasera guardiamo questo. Domani Milo infante. E ciaone a tutti. #Garlasco #Ore14Sera x.com

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