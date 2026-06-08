Milo Infante potrebbe lasciare la Rai per approdare a Mediaset, secondo alcune voci di mercato. Dopo aver condotto con successo il programma delle 14, l’indiscrezione circola tra gli addetti ai lavori e alimenta le speculazioni sulla prossima stagione televisiva. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora data, ma il possibile cambio di rete sta facendo discutere nel mondo della televisione.

Potrebbe essere uno dei trasferimenti più sorprendenti della prossima stagione televisiva. A lanciare l'indiscrezione è stato per primo Davide Maggio, secondo cui il conduttore Milo Infante avrebbe rassegnato le dimissioni dal ruolo di vice direttore della Direzione Approfondimento Rai e sarebbe pronto a iniziare una nuova avventura professionale in Mediaset. Una notizia destinata a far discutere, soprattutto perché riguarda uno dei volti dell'informazione Rai che negli ultimi anni ha ottenuto i risultati più significativi sul fronte degli ascolti grazie a “Ore 14”, programma che da fenomeno di nicchia si è progressivamente trasformato in uno degli appuntamenti più seguiti del daytime di Rai 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Milo Infante verso Mediaset? L'indiscrezione scuote la tv: addio alla Rai dopo il successo di Ore 14

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