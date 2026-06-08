Milo Infante potrebbe lasciare Rai per approdare a Mediaset, secondo quanto riferito da una fonte. La decisione potrebbe influenzare il programma pomeridiano di Rai 2, di cui è volto principale. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, e la trattativa tra le parti sarebbe in corso. La notizia circola da fonti di settore e potrebbe portare a cambiamenti nel panorama della cronaca televisiva.

L’indiscrezione di Davide Maggio apre un nuovo scenario televisivo: il programma simbolo del pomeriggio di Rai 2 potrebbe ritrovarsi senza il suo volto più riconoscibile. Se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in realtà, per la Rai non si tratterebbe soltanto della perdita di un conduttore. Sarebbe l’addio a uno dei volti che negli ultimi anni sono riusciti a costruire un’identità precisa nel racconto della cronaca nera e giudiziaria. A lanciare la notizia è DavideMaggio.it, secondo cui Milo Infante avrebbe presentato le dimissioni dalla Rai e sarebbe vicino a un accordo con Mediaset. Un passaggio che, sempre secondo la testata specializzata, non prevederebbe soltanto un programma ma addirittura un ruolo di primo piano all’interno dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Milo Infante verso Mediaset, la Rai rischia di perdere il suo uomo di punta della cronaca: cosa succede a Ore 14

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