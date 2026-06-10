Milo Infante passa a Mediaset l’azienda lo colloca anche in dirigenza

Mediaset ha annunciato l’ingresso di Milo Infante nel proprio team, includendolo anche in ruoli di responsabilità dirigenziale. La Rai non ha ancora comunicato cambiamenti riguardanti il conduttore, che ha lavorato per anni presso l’emittente pubblica. La decisione di Infante di passare a Mediaset rappresenta un trasferimento tra le due principali reti televisive italiane. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali da parte di Mediaset.

Mediaset ha ufficializzato l'arrivo di Milo Infante: la Rai resta con un pugno di mosche in mano e perde un grande conduttore Con un comunicato stampa,Mediaset ufficializza l’entrata di Milo Infante nella propria squadra.Dopo diversi rumors dei giorni scorsi, adessoil conduttore ha deciso di lasciare la Rai per approdare definitivamente nella squadra di Cologno Monzese.Pier Silvio Berlusconi gli ha promesso: più soldi, un programma in prima serata ed un ruolo dirigenziale. “Milo Infante entra a far parte del Gruppo Mediaset. Giornalista, autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana,Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Milo Infante, svolta clamorosa e addio alla Rai: Passa a Mediaset, ecco cosa farà

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