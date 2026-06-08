BOOM! Milo Infante passa a Mediaset

Milo Infante si dimette dalla Rai e si prepara a passare a Mediaset. La notizia circola tra i corridoi dei dirigenti, con l’amministratore delegato che ha ricevuto le sue dimissioni. La decisione di Infante di lasciare l’azienda pubblica si riferisce a un cambiamento di percorso professionale. La comunicazione ufficiale sulla sua partenza non è ancora stata resa pubblica.

È l’Ora delle dimissioni. Si prospetta un addio destinato a far tremare i corridoi dei piani alti. Davide Maggio vi anticipa che sul tavolo dell’AD Rai, Giampaolo Rossi, sono arrivate quelle di Milo Infante. Ebbene sì, il Vice Direttore ha lasciato la Rai. Destinazione Mediaset. Complici gli ottimi risultati del suo Ore 14, Mediaset sarebbe riuscita a strappare un ‘si’ allo storico volto Rai. Ciò che ha del clamoroso è il tipo di impegno che il giornalista andrebbe a ricoprire nell’azienda di Cologno Monzese: Infante non avrebbe soltanto un suo programma in prima serata (chi scrive, in realtà, lo metterebbe senza alcun dubbio nel pomeriggio di Canale 5) ma entrerebbe dalla porta principale con un ruolo apicale in azienda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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