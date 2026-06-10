Il giornalista ha annunciato il passaggio a Mediaset, lasciando la Rai. La decisione è stata presa dopo che il dirigente di Mediaset ha convinto il professionista a cambiare azienda. La Rai non gli aveva offerto un ruolo in linea con le sue aspettative. Attualmente, resta aperto il futuro del suo spazio in programmazione, in particolare sul segmento delle 14. La sua partenza rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dell’informazione televisiva italiana.

Ufficiale il trasferimento del giornalista a Cologno Monzese, il servizio pubblico perde uno dei suoi volti più forti della cronaca e dell’approfondimento. Adesso non ci sono più dubbi. Dopo le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi da Davide Maggio, è arrivata l’ufficialità: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset. Una notizia destinata a lasciare il segno perché non si tratta soltanto dell’ennesimo cambio di casacca televisivo. Il giornalista che negli ultimi anni ha trasformato Ore 14 in uno dei casi televisivi più sorprendenti del daytime Rai porta infatti in dote ascolti, credibilità e un pubblico fidelizzato che ha seguito il programma anche nella sua versione serale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Milo Infante passa a Mediaset: come l’ha convinto Pier Silvio, il ruolo che la Rai non gli ha dato e il rebus aperto su Ore 14

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