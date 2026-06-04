Lo scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante si è trasferito al Comitato Etico Rai dopo una lite in diretta televisiva e la diffusione di un dossier. La discussione tra i due opinionisti è diventata oggetto di analisi interna, con le parti che hanno presentato le rispettive versioni. La Rai ha aperto un procedimento per valutare quanto accaduto, coinvolgendo l’organo di vigilanza etica. La vicenda riguarda l’episodio televisivo e le conseguenze successive.

Lo scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante arriva davanti al Comitato Etico Rai. Il conduttore di Ore 14, nonché vicedirettore degli Approfondimenti, ha presentato un dossier dopo una serie di attacchi ricevuti sui social. Dall’altra parte, Bruzzone ha dichiarato a Fanpage di essere pronta a riferire la propria versione “carte alla mano”. “Non vedo l’ora si essere convocata”, ha detto. La vicenda potrebbe produrre effetti anche sui prossimi progetti televisivi della criminologa in Rai. Perché Infante ha portato Bruzzone davanti al Comitato Etico La decisione di Milo Infante giunge dopo mesi di tensioni con Roberta Bruzzone. Il conduttore ha raccolto in un plico contenuti e dichiarazioni ritenuti lesivi nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante finisce davanti al Comitato Etico Rai, la lite in tv e il dossier

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Rai, scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante: arriva il dossier al Comitato Etico

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