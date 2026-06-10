Milo Infante lascia la Rai per Mediaset | Per me è un punto di arrivo

Dopo oltre vent'anni, il giornalista lascia la Rai e passa a Mediaset. A Cologno Monzese, avrà due incarichi: sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi e assumere un ruolo di vertice nell’area informazione del gruppo. La sua decisione viene definita come un punto di arrivo. La sua nuova posizione prevede responsabilità sia nella creazione di contenuti sia nella gestione strategica dell’informazione del gruppo televisivo.

Dopo più di vent'anni Milo Infante lascia la Rai per Mediaset: a Cologno Monzese avrà un doppio incarico, «sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi» e ricoprire «un ruolo di vertice nell’area informazione del Gruppo». «Per me è un punto di arrivo», il commento del giornalista milanese, classe 1968. «Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee». A confermare... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Milo Infante lascia la Rai e sbarca a Mediaset, ora è ufficiale: «Per me un punto di arrivo»

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