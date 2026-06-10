Milo Infante dalla Rai a Mediaset | Per me è un punto di arrivo

Milo Infante ha annunciato il passaggio dalla Rai a Mediaset, definendolo un punto di arrivo nella sua carriera. La notizia, circolata nelle ultime settimane, è ora ufficiale. Infante lascia quindi la televisione pubblica per approdare al gruppo privato, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri. La scelta segna un cambiamento importante nel percorso professionale del giornalista e conduttore.

Milano, 10 giugno 2026 - Le indiscrezioni degli ultimi giorni adesso sono confermate: Milo Infante passa dalla Rai a Mediaset. Dove, peraltro, “avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news di Mediaset”. ''Giornalista, autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi” aggiungono da Mediaset. Il commento di Milo Infante. "Mediaset per me è un punto di arrivo - spiega lo stesso Milo Infante -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Milo Infante lascia la Rai e sbarca a Mediaset, ora è ufficiale: «Per me un punto di arrivo»

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