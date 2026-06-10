Milo Infante ha annunciato il passaggio dalla Rai a Mediaset. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda di servizio pubblico, confermando il trasferimento del conduttore. Infante ha dichiarato che questa scelta rappresenta un punto di arrivo nella sua carriera. Si ipotizza che possa condurre il programma “Quarto Grado”, ma non ci sono conferme ufficiali in merito.

Milo Infante lascia la Rai e sbarca a Mediaset: ora è ufficiale. In una nota, l'azienda televisiva del servizio pubblico ha reso pubblico ciò di cui si parlava da diverse ore: il conduttore di Ore 14, da anni volto Rai, ha dato le dimissioni. «Rai comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale», si legge nella nota. «Nel ringraziarlo per l'attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l'Azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Ilmattino.it - Milo Infante lascia la Rai e sbarca a Mediaset, ora è ufficiale: «Per me un punto di arrivo». Condurrà Quarto Grado?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milo Infante lascia la Rai e sbarca a Mediaset, ora è ufficiale: «Per me un punto di arrivo»

Notizie e thread social correlati

Milo Infante lascia la Rai e passa a MediasetMilo Infante ha presentato le proprie dimissioni dalla Rai e si trasferirà a Mediaset.

Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset, l’indiscrezione che sta scuotendo il mondo della TVMilo Infante ha deciso di lasciare la Rai per passare a Mediaset, secondo quanto riportato.

Temi più discussi: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset: sul piatto del Biscione una prima serata e un ruolo dirigenziale. Viale Mazzini: Faremo di tutto per trattenerlo; Milo Infante verso Mediaset, possibile addio alla Rai; Se Milo Infante si trasferisce a Mediaset, la Rai deve farsi due domande su cosa voglia essere; Milo Infante passa a Mediaset, programma in prima serata e ruolo apicale in azienda: ma la Rai non si arrende.

dunque è ufficiale: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset. x.com

Milo Infante verso Mediaset? L'indiscrezione e l'addio a Ore 14 tra commozione e polemica reddit

Milo Infante lascia la Rai e passa a MediasetMilo Infante passa in Mediaset. Dopo le indiscrezioni che si sono accavallate nei giorni scorsi, la conferma è arrivata direttamente dal gruppo di Cologno Monzese. Il giornalista sarà da subito al la ... italiaoggi.it

Milo Infante lascia la Rai e approda a MediasetIl giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news ... engage.it