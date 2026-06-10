Milo Infante ha annunciato ufficialmente il suo passaggio da Rai a Mediaset. Dopo anni di collaborazione con l’emittente pubblica, il giornalista ha comunicato la sua decisione di cambiare ambiente lavorativo. La notizia è stata confermata attraverso comunicazioni ufficiali, senza dettagli aggiuntivi sui motivi. Ora Infante si prepara a svolgere un nuovo ruolo all’interno del gruppo televisivo privato.

Adesso è ufficiale. Milo Infante lascia la Rai e approda a Mediaset. La conferma è arrivata nella mattinata del 10 giugno 2026 attraverso due comunicati diffusi quasi in contemporanea dalle due aziende, che hanno annunciato la conclusione del rapporto professionale tra il giornalista e il servizio pubblico e il suo immediato ingresso nel gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. La Rai ha comunicato che la collaborazione professionale con Infante si conclude in seguito alla lettera di dimissioni formalizzata dal conduttore. Nel messaggio diffuso da Viale Mazzini, l’azienda ha ringraziato il giornalista per il lavoro svolto nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive del servizio pubblico, augurandogli il meglio per il futuro professionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Milo Infante lascia la Rai: l’annuncio ufficiale e il nuovo ruolo a Mediaset

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La chiusura inaspettata di Ore 14 Milo Infante saluta il pubblico

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