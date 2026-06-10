Milo Infante ha annunciato il passaggio da Rai a Mediaset, definendo la sua scelta come una nuova sfida. La decisione è ora ufficiale e confermata da fonti vicine all’ex conduttore. Infante ha espresso entusiasmo per questa transizione, senza fornire dettagli sui progetti futuri. La notizia della sua uscita dalla Rai circolava da tempo, ma l’annuncio è arrivato solo recentemente.

Adesso è ufficiale: Milo Infante lascia la Rai per passare a Mediaset. La notizia, che era stata anticipata da Davide Maggio, è stata ufficializzata da Mediaset con una nota in cui si specifica che il giornalista “il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell’offerta news di Mediaset”. Nella nota, Milo Infante sottolinea: “Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset, adesso è ufficiale: “Affronto questa sfida con entusiasmo”

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MILO INFANTE LASCIA LA RAI E PASSA A MEDIASET

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dunque è ufficiale: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset. x.com

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