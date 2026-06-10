Milo Infante è ufficialmente entrato nel gruppo Mediaset, annunciando che per lui rappresenta un punto d’arrivo. Dopo aver condotto i programmi Ore 14 e Ore 14 di sera, il giornalista e conduttore si prepara a diventare uno dei nuovi volti di punta della rete. La sua carriera televisiva, lunga e consolidata, si arricchisce di questa nuova fase all’interno del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Milo Infante volta pagina e si prepara a diventare uno dei nuovi volti di punta di Mediaset. Il giornalista e conduttore, reduce dal successo di Ore 14 e Ore 14 di sera, entra ufficialmente nel gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga carriera televisiva. L’annuncio è arrivato direttamente dall’azienda di Cologno Monzese attraverso una nota ufficiale che presenta Infante come uno dei professionisti più autorevoli e apprezzati del panorama televisivo italiano. Il giornalista sarà coinvolto fin da subito nello sviluppo di nuovi progetti editoriali e televisivi e avrà un ruolo di primo piano all’interno dell’area informazione del gruppo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Milo Infante a Mediaset, è ufficiale: “Per me è un punto d’arrivo”. Cosa farà

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Milo Infante lascia la Rai e sbarca a Mediaset, ora è ufficiale: «Per me un punto di arrivo»

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