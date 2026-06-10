Milo Infante approda a Mediaset dopo l’addio alla Rai per gli screzi con Vespa | Cologno Monzese è un punto d’arrivo

Notizia in breve

Milo Infante ha lasciato la Rai e si è unito a Mediaset, dichiarando che per lui Cologno Monzese rappresenta un punto d’arrivo. La scelta segue un episodio di tensione con Bruno Vespa, che si era lamentato perché il suo programma di cronaca nera veniva trasmesso in contemporanea su Rai2, creando un conflitto di programmazione. Infante ha annunciato il suo passaggio senza ulteriori commenti pubblici.