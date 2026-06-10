Milo Infante approda a Mediaset dopo l’addio alla Rai per gli screzi con Vespa | Cologno Monzese è un punto d’arrivo
Milo Infante ha lasciato la Rai e si è unito a Mediaset, dichiarando che per lui Cologno Monzese rappresenta un punto d’arrivo. La scelta segue un episodio di tensione con Bruno Vespa, che si era lamentato perché il suo programma di cronaca nera veniva trasmesso in contemporanea su Rai2, creando un conflitto di programmazione. Infante ha annunciato il suo passaggio senza ulteriori commenti pubblici.
Contro Infante si era lamentato Bruno Vespa, perché il suo programma di cronaca nera andava in onda su Rai2 contemporaneamente a Porta a Porta. A Mediaset condurrà Dentro la Notizia al posto di Nuzzi, come anticipato da Il Giornale d'Italia Milo Infante approda a Mediaset dopo l’addio alla Ra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temi più discussi: Non vedo l'ora. Presenterò tutta la documentazione: si accende lo scontro a distanza tra Milo Infante e Roberta Bruzzone. Il conduttore ha segnalato il comportamento della criminologa al Comitato etico Rai; Bimba morta a Bordighera, il nonno materno: Venerdì vista con i lividi; Milo Infante: Bruzzone? Vorrei parlare ma.... Nervi tesi tra i due, il caso approda al Comitato etico Rai; Il caso di Milo Infante che lascia la Rai e passa a Mediaset, i motivi dell’addio con polemica.
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