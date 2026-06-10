Milo Infante approda a Mediaset dopo l’addio alla Rai per gli screzi con Vespa | Cologno Monzese è un punto d’arrivo

Da ilgiornaleditalia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milo Infante ha lasciato la Rai e si è unito a Mediaset, dichiarando che per lui Cologno Monzese rappresenta un punto d’arrivo. La scelta segue un episodio di tensione con Bruno Vespa, che si era lamentato perché il suo programma di cronaca nera veniva trasmesso in contemporanea su Rai2, creando un conflitto di programmazione. Infante ha annunciato il suo passaggio senza ulteriori commenti pubblici.

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Contro Infante si era lamentato Bruno Vespa, perché il suo programma di cronaca nera andava in onda su Rai2 contemporaneamente a Porta a Porta. A Mediaset condurrà Dentro la Notizia al posto di Nuzzi, come anticipato da Il Giornale d'Italia Milo Infante approda a Mediaset dopo l’addio alla Ra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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MILO INFANTE LASCIA LA RAI E APPRODA A MEDIASET: COLPO GROSSO DI PIER SILVIO BERLUSCONI

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Milo Infante dalla Rai a Mediaset: “Per me è un punto di arrivo”Milo Infante ha annunciato il passaggio dalla Rai a Mediaset, definendolo un punto di arrivo nella sua carriera.

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Temi più discussi: Non vedo l'ora. Presenterò tutta la documentazione: si accende lo scontro a distanza tra Milo Infante e Roberta Bruzzone. Il conduttore ha segnalato il comportamento della criminologa al Comitato etico Rai; Bimba morta a Bordighera, il nonno materno: Venerdì vista con i lividi; Milo Infante: Bruzzone? Vorrei parlare ma.... Nervi tesi tra i due, il caso approda al Comitato etico Rai; Il caso di Milo Infante che lascia la Rai e passa a Mediaset, i motivi dell’addio con polemica.

milo infante milo infante approda aMilo Infante lascia la Rai e approda a Mediaset: Punto di arrivo, ringrazio Berlusconi. A Canale 5 rischia NuzziMilo Infante lascia la Rai, salutando con una lettera di dimissione. Il conduttore di Ore 14 sarebbe pronto a iniziare la nuova avventura in Mediaset. msn.com

milo infante milo infante approda aMilo Infante lascia la Rai e approda a Mediaset: Un punto d'arrivoIl comunicato di viale Mazzini annuncia le dimissioni. Il giornalista avrà un ruolo di vertice nel settore dell'informazione del Biscione ... corriere.it

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