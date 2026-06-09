Milo Infante ha presentato le sue dimissioni dalla Rai. Secondo fonti, la rete pubblica sta cercando di convincerlo a rimanere. L’indiscrezione è stata diffusa dal sito di un esperto di televisione. Non ci sono ancora conferme ufficiali, e Infante non ha commentato pubblicamente la decisione. La notizia si diffonde in un momento di cambiamenti nel settore televisivo.

Milo Infante dice addio alla Rai? Stando ad un’indiscrezione lanciata dal sito dell’esperto di tv Davide Maggio, sembra proprio di sì. Il conduttore di “Ore 14” avrebbe deciso di passare alla concorrenza, ovvero di traslocare a Mediaset. Qualora fosse confermata, la notizia avrebbe del clamoroso. Milo Infante, che dal 2022 lavora nell’ambito della Direzione Approfondimento in qualità di vicedirettore “ad personam”, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. Un boccone non poco indigesto per l’ad Rai Giampaolo Rossi. Stando a quanto spiffera il portale di Davide Maggio, l’arrivo di Milo Infante a Cologno Monzese riserverebbe un’ulteriore sorpresa. Il giornalista milanese “non avrebbe soltanto un suo programma in prima serata ma entrerebbe dalla porta principale con un ruolo apicale in azienda”. 🔗 Leggi su Perizona.it

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© Perizona.it - Milo Infante verso Mediaset: “Si è dimesso ma la Rai farà di tutto per trattenerlo”

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