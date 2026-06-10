Oggi la Mille Miglia 2026 attraversa la Toscana, con un percorso che include il passaggio dall’Abetone. La gara si svolge lungo strade panoramiche e si prevede il transito nel primo pomeriggio. Tra i partecipanti, ci sono anche personaggi noti del mondo dello spettacolo e della cucina. La corsa prevede orari di passaggio specifici, con alcune tappe che coinvolgono le zone di montagna e paesaggi collinari. La manifestazione si svolge su un tragitto che copre diverse località della regione.

Pistoia, 10 giugno 2026 – Percorso mozzafiato per l’ingresso in Toscana: la Mille Miglia 2026 è pronta ad incantatre il pubblico toscano. La seconda tappa, quella da Padova a Montecatini Terme, è speciale: c’è infatti il passaggio dall’Abetone, dove le vetture arriveranno da Fiumalbo, valicando l’Appennino. Un momento molto atteso per la montagna pistoiese, anche perché sono sempre tanti i vip e i volti noti che partecipano alla Mille Miglia. Una rievocazione storica sempre amatissima, giunta alla 44esima edizione. Tanta gente sul percorso. Sono 400 le vetture storiche che attraversano l’Italia da nord a sud. Dal passo dell’Abetone ci sarà la discesa verso Montecatini Terme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mille Miglia in Toscana oggi: percorso e orari. Carlo Cracco tra i vip. Passaggio dall’Abetone

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