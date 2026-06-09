Alle 10.09 di questa mattina, un’Alfa Romeo con due piloti olandesi ha attraversato il via della Mille Miglia 2026 a Brescia. La vettura ha dato il via alla punzonatura delle oltre 400 auto in gara, un momento simbolico che segna l’inizio della corsa tra auto d’epoca, campioni e vip. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa diverse città, con auto storiche pronte a sfidarsi fino a domani.

Brescia, 9 giugno 2026 – La prima vettura è arrivata alle 10.09, un’Alfa Romeo con equipaggio olandese, Erik e Frank Aan De Stegge, che ha inaugurato uno dei riti più amati della 1000 Miglia: la punzonatura delle oltre 400 vetture in gara. Ma sin dal primo mattino piazza Vittoria si è trasformata in un teatro a cielo aperto, con tante persone che hanno voluto partecipare all’avvio dell’ edizione numero 44 della rievocazione storica, 99 anni dopo la prima Freccia Rossa. Tanti i curiosi e gli appassionati dentro e fuori dalle transenne di piazza della Vittoria per la punzonatura, un momento che vale quasi quanto la gara stessa perché offre la possibilità di osservare da vicino capolavori dell’automobilismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mille Miglia 2026, parte oggi la corsa più bella del mondo tra auto da sogno, campioni e vip

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