Mille Miglia e Ferrari doppio passaggio in città | la mappa delle vie e tutti gli orari

La 1000 Miglia raddoppia. La celebre corsa automobilistica, definita “la più bella del mondo”, è pronta a tornare a Ferrara. E quest’anno, lo farà per ben due volte: il primo passaggio della 44esima edizione della manifestazione motoristica - che conta 400 mezzi alla partenza - è previsto per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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