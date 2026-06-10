Il passaggio delle auto d’epoca durante la Mille Miglia 2026 ha richiamato centinaia di persone lungo le strade del centro di Reggio Emilia. La corsa si svolge ancora oggi, attirando pubblico da tutta Italia, nonostante sia considerata una competizione storica. La manifestazione, che attraversa diverse città, mantiene il suo fascino tradizionale e continua a coinvolgere gli spettatori con il passaggio di vetture d’epoca.

Reggio Emilia, 10 giugno 2026 – Sarà pure “storica” competitiva il giusto, ma la 1000 miglia continua, seguendo i decenni ed andando oltre le mode, ad appassionare il pubblico di tutta Italia, e quello di Reggio Emilia non ha fatto eccezione. Sono stati infatti diverse centinaia, nel primo pomeriggio di oggi e fino a poco fa, i reggiani che hanno assistito al passaggio di centinaia d’auto d’epoca che gareggiano per quella che, fino a metà degli anni ’50 del secolo scorso, è stata una delle principali competizioni automobilistiche a livello mondiale, e oggi è diventata una prova importantissima nel circuito delle sfide di regolarità. Il giro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Mille Miglia 2026, in centinaia per le strade del centro di Reggio Emilia per il passaggio delle auto d’epoca

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Ingegneria romana strade e pietre miliari

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