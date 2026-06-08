Il percorso della Mille Miglia in Emilia-Romagna si prepara a coinvolgere auto d’epoca tra paesaggi, città d’arte e valichi montani. La corsa, prevista per il 2026, attraverserà diverse zone della regione, offrendo uno spettacolo di vetture storiche che si snoderanno tra scenari naturali e urbani. La manifestazione, in programma l’8 giugno, promette un viaggio tra motori e bellezza, con un itinerario che unisce tradizione e paesaggi emozionanti.

8 giugno 2026 – Un viaggio sensazionale, capace di coniugare in un unico grande percorso paesaggi mozzafiato, città d’arte, valichi montani e l’inconfondibile eleganza delle leggendarie vetture d’epoca. Un’esperienza capace di fare innamorare ancora oggi generazioni di appassionati e che si conferma un vero e proprio rito collettivo: una carovana di oltre quattrocento capolavori meccanici pronti ad attraversare quasi duemila chilometri di strade italiane. Cresce l’attesa per la “corsa più bella del mondo”. Si scaldano i motori e cresce l’attesa per la 1000 Miglia, la " corsa più bella del mondo ", che torna quest’anno con la sua 44esima edizione, pronta a colorare i territori e le strade del Belpaese con il fascino intramontabile delle sue auto storiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Mille Miglia scalda i motori, il percorso delle auto d’epoca in Emilia-Romagna

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