Mille Miglia 2026 in programma una ' toccata e fuga' nel Ravennate | dove passeranno le auto d' epoca

Nel 2026, la Mille Miglia tornerà a attraversare il territorio ravennate, confermando la sua presenza nella regione. Le auto d’epoca saranno protagoniste di un passaggio che, sebbene non si preannunci come un evento di grande festa, susciterà comunque entusiasmo tra gli appassionati. La corsa, che rappresenta una delle tappe storiche di questa gara, si svolgerà come di consueto, coinvolgendo le strade del ravennate per un breve tratto. Le date e i percorsi specifici non sono stati ancora resi noti.

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