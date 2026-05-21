Mille Miglia 2026 in programma una ' toccata e fuga' nel Ravennate | dove passeranno le auto d' epoca

Da ravennatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, la Mille Miglia tornerà a attraversare il territorio ravennate, confermando la sua presenza nella regione. Le auto d’epoca saranno protagoniste di un passaggio che, sebbene non si preannunci come un evento di grande festa, susciterà comunque entusiasmo tra gli appassionati. La corsa, che rappresenta una delle tappe storiche di questa gara, si svolgerà come di consueto, coinvolgendo le strade del ravennate per un breve tratto. Le date e i percorsi specifici non sono stati ancora resi noti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non sarà forse una grande festa come gli anni scorsi, ma anche nel 2026 la 1000 Miglia solcherà l'asfalto ravennate, scatenando l'emozione di tutti gli appassionati. La manifestazione per auto d'epoca che ricalca le corse leggendarie dell’anteguerra quest'anno farà una veloce apparizione nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Mille Miglia 2026 a Reggio Emilia: data e dove passa la corsa più bella del mondoReggio Emilia, 11 maggio 2026 - Per la sua quarantaquattresima rievocazione, la 1000 Miglia conferma il tracciato “a otto” ispirato alle prime 12...

Meghan e Harry, le foto inedite per gli 8 anni di matrimonio. La toccata e fuga della Duchessa e Londra (dove non tornava dal 2022)A otto anni esatti dalle nozze celebrate nella Cappella di San Giorgio a Windsor, Meghan Markle e il principe Harry festeggiano il loro anniversario...

mille miglia mille miglia 2026 inRieti, la Mille Miglia passerà in Sabina ma ripartendo da RomaRIETI - Il passaggio nella provincia reatina, ma su un percorso originale, diverso rispetto al passato più o meno recente. Partirà il 9 giugno da Brescia la Mille Miglia ... ilmessaggero.it

mille miglia mille miglia 2026 inBeretta parteciperà alla Mille Miglia 2026: svelato l’equipaggioSi è concluso in questi giorni il contest interno promosso da Fabbrica d’Armi Pietro Beretta per selezionare l’equipaggio che guiderà la storica Fiat 1100 Monviso Stella Alpina del 1947, alla prossi ... cacciapassione.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web