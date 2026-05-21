Mille Miglia 2026 in programma una ' toccata e fuga' nel Ravennate | dove passeranno le auto d' epoca
Nel 2026, la Mille Miglia tornerà a attraversare il territorio ravennate, confermando la sua presenza nella regione. Le auto d’epoca saranno protagoniste di un passaggio che, sebbene non si preannunci come un evento di grande festa, susciterà comunque entusiasmo tra gli appassionati. La corsa, che rappresenta una delle tappe storiche di questa gara, si svolgerà come di consueto, coinvolgendo le strade del ravennate per un breve tratto. Le date e i percorsi specifici non sono stati ancora resi noti.
Non sarà forse una grande festa come gli anni scorsi, ma anche nel 2026 la 1000 Miglia solcherà l'asfalto ravennate, scatenando l'emozione di tutti gli appassionati. La manifestazione per auto d'epoca che ricalca le corse leggendarie dell’anteguerra quest'anno farà una veloce apparizione nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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