Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Milano dopo aver molestato più ragazze in piazza Duomo, palpeggiandole e disturbandole in diverse occasioni negli ultimi mesi. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine sulla base di segnalazioni e testimonianze raccolte nel tempo. L'uomo è stato fermato e portato in questura, dove si trova ora in attesa di ulteriori provvedimenti. Le vittime hanno presentato denuncia e sono state assistite.

Milano, 10 giugno 2026 – Ha terrorizzato diverse giovani ragazze in piazza Duomo, nel pieno centro di Milano, palpeggiandole e molestandole a distanza di parecchi mesi. E così gli agenti della polizia locale hanno arrestato M.G., un 37enne milanese per violenza sessuale avvenuta il 25 settembre 2025. In realtà gli episodi accertati a suo carico, con analoga dinamica, sono due ed è stato proprio questo a consentire il riconoscimento dell'uomo e il suo successivo arresto. Nel primo episodio, quello di settembre 2025, l'uomo ha fermato una giovane donna nel pomeriggio, le ha fatto qualche complimento e l’ha invitata a bere qualcosa. Il tentativo di fuga e la denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Milano, violenza sessuale in piazza Duomo su più ragazze: arrestato un 37enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il triste capodanno di Milano: piazza Duomo deserta già poco dopo la mezzanotte

Notizie e thread social correlati

Milano, violenza sessuale vicino al Duomo: arrestato il 25enneUn giovane di 25 anni è stato arrestato a Milano vicino al Duomo con l’accusa di aver commesso una violenza sessuale.

Terracina, arrestato 37enne condannato per violenza sessuale aggravataA Terracina, nella giornata del 29 aprile 2026, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 37 anni in esecuzione di una condanna...

Temi più discussi: Una studentessa Erasmus a Milano denuncia violenza sessuale di gruppo; Milano, studentessa Erasmus denuncia violenza sessuale di gruppo; Violenze sessuali alla scuola militare di Milano, arrestato un professore; Abusi sessuali alla scuola militare Teuliè di Milano: insegnante arrestato.

#Milano, la Polizia di Stato arresta tre persone per tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale commesse in Austria - ilmetropolitano.it/2026/06/09/mil… #ilmetropolitano x.com

Milano, violenza sessuale in piazza Duomo su più ragazze: arrestato un 37enneTra il settembre 2025 e lo scorso maggio, l'uomo, con numerosi precedenti penali, è stato protagonista di svariati abusi, palpeggiamenti e molestie ... ilgiorno.it

Molestie e violenza sessuale, arrestato un 33enne in piazza Duomo a MilanoUn uomo di 33 anni, italiano, è stato arrestato ieri dalla polizia locale con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due donne ... fanpage.it