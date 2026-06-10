Milano riscalda i motori per l’arrivo del Noises Fest

Sabato 20 giugno si svolgerà a Milano il Noises Fest, un evento musicale che coinvolgerà diversi artisti e band. La manifestazione si terrà in una location all’aperto, con inizio nel pomeriggio e conclusione in serata. Sono previste esibizioni di più artisti, con un programma che si concentra su generi musicali diversi. L’organizzazione ha annunciato che il pubblico potrà partecipare senza prenotazione e che saranno adottate misure di sicurezza.

Milano accende i motori con un evento musicale imperdibile. Sabato 20 giugno arriva il NOISES FEST, l’evento ideato da Giuseppe Fisicaro, CEO e fondatore di Digital Noises, realtà attiva nell’ambito discografico e del publishing musicale, nato con l’obiettivo di promuovere la musica emergente e favorire il dialogo tra artisti, operatori del settore e nuove opportunità di collaborazione. “Con Noises Fest – spiega Giuseppe Fisicaro – vogliamo creare un punto di incontro tra chi vive e costruisce ogni giorno il mondo della musica. L’idea nasce dall’esperienza maturata con Digital Noises e dalla volontà di dare una dimensione reale alle relazioni, ai progetti e alle opportunità sviluppate negli anni”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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