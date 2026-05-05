Beer Fest e Festival dei motori | a Bora nel weekend un doppio appuntamento

Nel fine settimana a Bora si svolgeranno due eventi distinti nella zona industriale di via Leonardo Da Vinci, allo svincolo Borello Sud. Sabato 9 e domenica 10 maggio si terrà il primo memorial Silver Muratori, un festival dedicato ai motori organizzato dall’associazione Amici. Contestualmente, si svolgerà anche il Beer Fest, un appuntamento che richiama appassionati di birra e socialità. Entrambi gli eventi si svolgeranno nello stesso periodo, offrendo diverse attrazioni ai visitatori.

Un weekend da segnare in agenda per tutti gli appassionati di motori (e non solo). Sabato 9 e domenica 10 maggio, la zona industriale di via Leonardo Da Vinci, allo svincolo Borello Sud, ospiterà il primo memorial Silver Muratori – Festival dei Motori, evento organizzato dall’associazione Amici.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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