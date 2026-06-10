Milano Latin Festival | un’estate di musica cultura e sapori dell’America Latina

Da ilgiorno.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milano Latin Festival è iniziato giovedì 11 giugno a Rho, nell’area MIND, e si concluderà il 15 agosto. La manifestazione propone due mesi di musica, cultura, spettacoli e tradizioni dell’America Latina. La rassegna coinvolge vari artisti, performer e espositori, offrendo un calendario ricco di eventi e iniziative legate ai paesi latinoamericani. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, con attività distribuite in diverse aree dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rho (Milano), 10 giugno 2026 – Prende il via giovedì 11 giugno, il Milano Latin Festival, la manifestazione che fino al 15 agosto porterà nel cuore dell’area MIND di Rho due mesi di musica, cultura, spettacoli e tradizioni provenienti da tutta l’America Latina.  Un appuntamento ormai c onsolidato dell’estate milanese, pronto a trasformare le serate dei milanesi e dei tanti visitatori in un’autentica esperienza immersiva tra ritmi, colori e sapori latinoamericani. America Latina in Festa. Sarà “America Latina in Festa”,  a dare il via a un ricco calendario di appuntamenti. Nel corso della serata si alterneranno gruppi folkloristici, artisti e musicisti provenienti da diverse comunità latinoamericane, offrendo al pubblico un viaggio attraverso tradizioni, danze e sonorità che raccontano l’identità di un intero continente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

milano latin festival un8217estate di musica cultura e sapori dell8217america latina
© Ilgiorno.it - Milano Latin Festival: un’estate di musica, cultura e sapori dell’America Latina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Milano latin festival

Video Milano latin festival

Notizie e thread social correlati

Estate a ritmo di reggaeton e sapori esotici: torna il Milano Latin Festival al MindMilano si appresta ad accogliere nuovamente il Milano Latin Festival 2026 al Mind, evento che ogni anno richiama appassionati di musica e cultura...

Torna il Milano Latin Festival: due mesi di musica, cultura e spettacolo a MindDal 11 giugno al 15 agosto, il Milano Latin Festival torna a Mind, portando due mesi di musica, cultura e spettacolo nella città.

Temi più discussi: 11 Giugno 2026: Milano Latin Festival Grand Opening; Milano Latin Festival, per l’inaugurazione si entra gratis!; Milano Latin Festival 2026: programma dei concerti, orari, prezzi dei biglietti, come arrivare; KANY GARCIA e MILENA WARTHON al MILANO LATIN FESTIVAL.

milano latin festival milano latin festival unMilano Latin Festival: un’estate di musica, cultura e sapori dell’America LatinaDal 11 giugno al 15 agosto 2026, il Mind di Rho si trasforma in un grande villaggio latinoamericano: concerti, spettacoli, gastronomia e incontri culturali per animare l’estate milanese ... ilgiorno.it

milano latin festival milano latin festival unMilano Latin Festival 2026: programma dei concerti, orari, prezzi dei biglietti, come arrivareMilano, 09/06/2026. Decima edizione per il Milano Latin Festival, che torna alla Fiera Milano Rho per quasi due mesi di concerti, eventi folkloristici e culturali, gastronomia e artigianato dall'Ameri ... mentelocale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web