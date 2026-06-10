Milano Latin Festival | un’estate di musica cultura e sapori dell’America Latina

Notizia in breve

Il Milano Latin Festival è iniziato giovedì 11 giugno a Rho, nell’area MIND, e si concluderà il 15 agosto. La manifestazione propone due mesi di musica, cultura, spettacoli e tradizioni dell’America Latina. La rassegna coinvolge vari artisti, performer e espositori, offrendo un calendario ricco di eventi e iniziative legate ai paesi latinoamericani. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, con attività distribuite in diverse aree dell’evento.