Milano Latin Festival | un’estate di musica cultura e sapori dell’America Latina
Il Milano Latin Festival è iniziato giovedì 11 giugno a Rho, nell’area MIND, e si concluderà il 15 agosto. La manifestazione propone due mesi di musica, cultura, spettacoli e tradizioni dell’America Latina. La rassegna coinvolge vari artisti, performer e espositori, offrendo un calendario ricco di eventi e iniziative legate ai paesi latinoamericani. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, con attività distribuite in diverse aree dell’evento.
Rho (Milano), 10 giugno 2026 – Prende il via giovedì 11 giugno, il Milano Latin Festival, la manifestazione che fino al 15 agosto porterà nel cuore dell’area MIND di Rho due mesi di musica, cultura, spettacoli e tradizioni provenienti da tutta l’America Latina. Un appuntamento ormai c onsolidato dell’estate milanese, pronto a trasformare le serate dei milanesi e dei tanti visitatori in un’autentica esperienza immersiva tra ritmi, colori e sapori latinoamericani. America Latina in Festa. Sarà “America Latina in Festa”, a dare il via a un ricco calendario di appuntamenti. Nel corso della serata si alterneranno gruppi folkloristici, artisti e musicisti provenienti da diverse comunità latinoamericane, offrendo al pubblico un viaggio attraverso tradizioni, danze e sonorità che raccontano l’identità di un intero continente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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MILENA WARTHON e KANY GARCIA con un doppio concerto tutto al femminile nella stessa serata aprono il Milano Latin Festival #MilenaWarthon #KanyGarcia #MilanoLatinFestival x.com
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