Estate a ritmo di reggaeton e sapori esotici | torna il Milano Latin Festival al Mind

Milano si appresta ad accogliere nuovamente il Milano Latin Festival 2026 al Mind, evento che ogni anno richiama appassionati di musica e cultura latina. L'edizione di quest'anno propone serate con musica reggaeton e sapori provenienti da paesi esotici, attirando un pubblico vario e numeroso. L’organizzazione ha confermato che l’evento si terrà nelle prossime settimane, con numerosi artisti e stand gastronomici pronti ad animare la città.

Milano si prepara a riaccendere i motori della fiesta. Torna l'appuntamento più atteso dell'estate meneghina: il Milano Latin Festival 2026. Dall'11 giugno al 15 agosto, l'area del MIND (Milano Innovation District) diventerà il cuore pulsante della cultura latinoamericana, offrendo un mix.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Torna il Milano Latin Festival: due mesi di musica, cultura e spettacolo a MindMilano, 21 aprile 2026 - Dall’11 giugno al 15 agosto torna il Milano Latin Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi... Leggi anche: “Live Theatre“ nel cuore di Mind. Bennato, Ruffini e il Latin Festival Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mi Lindo Ecuador Milano 2026; Milano Latin Festival, un'estate di grandi nomi a ritmo salsa: tutti gli artisti e i concerti; MILANO LATIN FESTIVAL: torna il ritmo del latinoamerica a Milano dall’11 giugno al 15 agosto.; 11 giugno - 15 agosto Mind Live Theatre. Estate a ritmo di reggaeton e sapori esotici: torna il Milano Latin Festival al MindDall'11 giugno al 15 agosto la città si trasforma in un villaggio latino: grandi nomi come Ozuna e Nicky Jam, gastronomia tipica e cultura al Salone delle Nazioni ... milanotoday.it Milano Latin Festival, un'estate di grandi nomi a ritmo salsa: tutti gli artisti e i concertiFinalmente spazio, un cartellone ricco di artisti, tanta voglia di musica, di cibo, di cultura dell’America Latina. E finalmente un ritorno ai vecchi tempi, a quando i ritmi ... leggo.it Milano LATIN Festival - facebook.com facebook A partire dalle 18.30 e fino alle 2.00, il Festival Village prende vita con balli e animazione tra il Latino Caliente Stage e Piazza Latina, tra dj set, spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età #Milano #Latin x.com