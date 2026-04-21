Torna il Milano Latin Festival | due mesi di musica cultura e spettacolo a Mind

Dal 11 giugno al 15 agosto, il Milano Latin Festival torna a Mind, portando due mesi di musica, cultura e spettacolo nella città. L’evento, ormai consolidato, richiama ogni anno migliaia di visitatori e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario degli eventi cittadini. La manifestazione offre un ricco programma di concerti e iniziative culturali, attirando appassionati di diversi generi e provenienze.

Milano, 21 aprile 2026 - Dall’11 giugno al 15 agosto torna il Milano Latin Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi cittadini, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. La manifestazione, presentata questa mattina, si svolgerà nell’area del MIND Milano Innovation District, che per oltre due mesi si trasformerà in un grande villaggio tematico dedicato alla cultura latinoamericana. In programma non solo concerti, ma anche spettacoli di danza, eventi culturali, spazi per l’artigianato e un’ampia offerta gastronomica. Nato nel 2015 da un’idea di Fabio Messerotti, il Milano Latin Festival si è progressivamente affermato come uno degli eventi più attesi dell’estate milanese, consolidando il proprio ruolo di piattaforma culturale e di intrattenimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna il Milano Latin Festival: due mesi di musica, cultura e spettacolo a Mind MLF Podcast – Edición 1| Entrevista a Fabio Messerotti y Gloria Blancas | Milano Latin Festival Notizie correlate Leggi anche: “Live Theatre“ nel cuore di Mind. Bennato, Ruffini e il Latin Festival Il 25 Aprile torna il Falkatraz Festival al Parco Kennedy: musica, libri, talk e cultura popolareFALCONARA MARITTIMA - Musica, cibo, laboratori, incontri, in una giornata di aggregazione per celebrare la liberazione d’Italia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mi Lindo Ecuador Milano 2026; 5 Luglio 2026: Concerto di Gente de Zona e Bacilos; Live Theatre nel cuore di Mind. Bennato, Ruffini e il Latin Festival; 4 Luglio 2026: Sin Filtro. Torna il Milano Latin Festival: due mesi di musica, cultura e spettacolo a MindMilano, 21 aprile 2026 - Dall’11 giugno al 15 agosto torna il Milano Latin Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi cittadini, capace di richiamare ogni anno migliaia di ... ilgiorno.it MILANO LATIN FESTIVAL: tutti i concerti e gli eventi del Festival della cultura latinoamericana [Info e Biglietti]Torna anche quest’anno il MILANO LATIN FESTIVAL, l’appuntamento estivo imperdibile che porta nel cuore della città tutta l’energia, i suoni e i colori della cultura latinoamericana. Dall’11 giugno al ... newsic.it Milano LATIN Festival facebook