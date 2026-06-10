Milano, la nuova ciclabile manda il traffico in tilt

Notizia in breve

A Milano, la realizzazione di una nuova pista ciclabile ha causato un blocco nelle strade principali, provocando un aumento del traffico e rallentamenti significativi. La costruzione, ancora in corso, ha coinvolto diverse arterie cittadine, con veicoli bloccati o in coda. La situazione si è protratta per diverse ore, creando disagi tra gli automobilisti.