Milano la nuova ciclabile manda il traffico in tilt
A Milano, la realizzazione di una nuova pista ciclabile ha causato un blocco nelle strade principali, provocando un aumento del traffico e rallentamenti significativi. La costruzione, ancora in corso, ha coinvolto diverse arterie cittadine, con veicoli bloccati o in coda. La situazione si è protratta per diverse ore, creando disagi tra gli automobilisti.
A Milano dove la costruzione di una uova pista ciclabile sta mandando in tilt il traffico. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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