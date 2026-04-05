Incidente a Prosecco | un tamponamento manda il traffico in tilt

Oggi pomeriggio si è verificato un tamponamento davanti all’Ostello Scout di Prosecco, coinvolgendo una Opel Mokka e un’Audi. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile e ha provocato il blocco del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata comunicata sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Incidente davanti all’Ostello Scout di Prosecco nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile. Si tratta di un tamponamento tra due auto, una Opel Mokka e un’Audi. Non ci sono feriti gravi ma il traffico ha subito forti rallentamenti. Sul posto il 118, un’ambulanza della Sogit e i Carabinieri. L'ennesimo intervento dei soccorritori in una giornata di Pasqua molto complessa, con ben due interventi dei vigili del fuoco: uno per un’esplosione in via Baiamonti e uno per un infortunio in strada del Friuli. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Incidente sull'A26, maxi tamponamento tra quattro auto e traffico in tiltÉ successo nella prima serata di domenica, all'altezza dello svincolo di Gravellona Toce, in direzione nord. Incidente sulla Pontina, tamponamento tra due furgoni: lunghe code e traffico in tiltOre difficili per i pendolari in viaggio verso la Capitale, a causa di un incidente stradale che si è verificato dopo le 8 all'altezza di Castel... Argomenti più discussi: Incidente tra tre mezzi sul raccordo di Prosecco, traffico in tilt: code fino a 10 chilometri; Opicina, incidente tra auto e moto: centauro in codice giallo a Cattinara; Fast By Prosecco, Pernat: Austin parla chiaro: Aprilia davanti, Ducati nei guai; Prosecco Doc Imoco. Cinque pantere in doppia cifra, Lanier mvp: Cuneo liquidato in tre set. Incidente a Prosecco: un tamponamento manda il traffico in tiltIncidente davanti all’Ostello Scout di Prosecco nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile. Si tratta di un tamponamento tra due auto, una Opel Mokka e un’Audi. Non ci sono feriti gravi ma il tra ... triesteprima.it Tori Spelling, incidente d’auto con i figli: ferita ma fuori pericolo facebook Incidente a Anzio, Jonathan Farsoni muore nello schianto tra la sua moto e un’auto x.com