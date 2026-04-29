L' arte che lascia traccia torna il viaggio di Ephemera Festival tra arte memoria e paesaggi

L’Ephemera Festival torna quest’anno con un programma che include performance, esposizioni di arte visiva, musica contemporanea, pratiche corporee, e incontri con le comunità locali. L’evento si svolge in diverse location, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso tra memoria e paesaggi. Durante il festival vengono allestiti archivi e si organizzano attività per mettere in relazione territori e pratiche artistiche.

Un festival capace di mettere in dialogo arti performative e visive, musica contemporanea, pratiche corporee, archivi, territori e comunità locali. Non un semplice calendario di eventi, ma un attraversamento di luoghi, memorie, linguaggi e delle forme fragili — e proprio per questo necessarie —.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Oltre 150 dimore storiche aperte: un viaggio tra arte e memoriaIl 18 e il 19 aprile 2026, oltre 400 realtà in tutto il mondo apriranno le porte di residenze, studi e dimore storiche per la seconda edizione delle... Alla Pinacoteca Tosio Martinengo un viaggio tra arte e profumi: nasce “L’aroma dell’arte”Un percorso sensoriale che unisce pittura, olfatto e narrazione per scoprire i capolavori del museo in modo inedito.