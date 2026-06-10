Milano banlieue 18enni aggrediti e rapinati da una banda di 7 ragazzi stranieri incappucciati sui Navigli - VIDEO

Due giovani di 18 anni sono stati aggrediti e rapinati da una banda di sette ragazzi incappucciati sui Navigli, a Milano. La violenza si è verificata in un'area frequentata da molti passanti e le vittime sono state minacciate e costrette a consegnare denaro e oggetti personali. Un video dell'aggressione mostra i momenti in cui i rapinatori si avvicinano con atteggiamento minaccioso. Nessuna informazione è stata resa nota sui responsabili o sulle eventuali indagini in corso.

Minacciati e messi alle strette, i giovani sono stati costretti a consegnare il denaro e gli oggetti personali che avevano con sé. Ottenuto il bottino, il gruppo è fuggito rapidamente a piedi Ennesima rapina a Milano, nelle zone della movida. Nella notte tra lunedì e martedì in via Magolfa, a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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