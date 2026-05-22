Parma due professori aggrediti e presi a bastonate da una banda di ragazzi nel parco dedicato a Falcone e Borsellino

A Parma, due professori sono stati aggrediti e picchiati con bastoni da un gruppo di ragazzi nel parco dedicato a Falcone e Borsellino, vicino all’Itis Leonardo da Vinci. Secondo quanto riferito, i giovani hanno urlato e colpito i docenti con calci e bastonate nelle ultime ore. L’incidente si è verificato nel parco pubblico, dove i due insegnanti stavano svolgendo le loro attività. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha raccolto testimonianze nella zona.

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Urla, calci, bastonate contro due professori di Parma. Ad aver scatenato questa terribile aggressione sono un gruppo di ragazzi che nelle scorse ore hanno preso di mira due docenti nei pressi del parco “Falcone e Borsellino” vicino all ’Itis “Leonardo da Vinci”. A parlare, più che le parole, sono le immagini di un video che circola in rete diffuso sul profilo Facebook della deputata Fdi Gaetana Russo. Non si capisce chi abbia ripreso la scena, ma nel filmato si vede un uomo che viene circondato da un gruppo di giovani adolescenti (italiani e non solo). Appena uno di loro si avvicina all’insegnante in tuta da ginnastica quest’ultimo prova a difendersi dicendo: “Scusate, devo chiamare il 113?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parma, due professori aggrediti e presi a bastonate da una banda di ragazzi nel parco dedicato a Falcone e Borsellino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Professori presi a bastonate dagli studenti, video orripilante: accade in ItaliaDue docenti sarebbero stati aggrediti da alcuni studenti all’interno del parco dell’ITIS Leonardo da Vinci, a Parma. Parma, due prof aggrediti da una baby gang, il sindacato: “Quei ragazzi vadano a lavorare nei campi”Due insegnanti sono stati aggrediti in un parco pubblico di Parma da un gruppo di studenti. Due professori sono stati accerchiati e successivamente aggrediti da una baby gang nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma. In un video online si vedono risate,derisioni da parte dei ragazzini. Sdegno a livello nazionale: Ti faccio saltare la testa,tr x.com Parma, due prof aggrediti da una baby gang, il sindacato: Quei ragazzi vadano a lavorare nei campiDue insegnanti sono stati aggrediti in un parco pubblico di Parma da un gruppo di studenti. Il sindacato Gilda: I soggetti che non desiderano proseguire gli studi non devono essere sottratti ai duri ... fanpage.it Professori aggrediti da baby gang a Parma: il video chocNei pressi del Parco Falcone e Borsellino a Parma si è verificato l’ennesimo episodio di violenza con protagonisti minorenni. Due docenti, secondo quanto ricostruito da Il Giornale, sarebbero stati ... notizie.it