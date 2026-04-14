Perugia ragazzi aggrediti e rapinati da un branco di 20 persone

Nella serata di sabato, nel centro storico di Perugia, alcuni ragazzi sono stati minacciati, aggrediti e derubati da un gruppo di circa 20 persone. L’incidente è avvenuto in zona San Francesco al Prato, dove i giovani sono stati presi di mira dal gruppo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare gli autori. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Minacciati, aggrediti e rapinati a San Francesco al Prato. È successo nella serata di sabato in pieno centro storico di Perugia. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dell'Umbria tre ragazzi tra i 18 e i 26 anni sono stati aggrediti da un gruppo di circa venti persone davanti all'auditorium.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Aggrediti e rapinati in strada: vacanza a Napoli da incubo per una coppia di turisti romaniUna vacanza a Napoli da dimenticare per una coppia di turisti romani, aggrediti e rapinati in strada. Leggi anche: Tredicenni accerchiati e rapinati dal branco Terrore a San Francesco al Prato: tre ragazzi rapinati e aggrediti da un gruppo di 20 persone