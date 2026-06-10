Milano arresti per traffico di migranti | truffe sul decreto flussi
A Milano sono state arrestate persone coinvolte in un traffico di migranti e in truffe sul decreto flussi. Gli indagati simulavano assunzioni reali utilizzando una società edile e hanno utilizzato un ufficio di assistenza fiscale per facilitare le frodi burocratiche. Le indagini hanno accertato che gli arresti sono legati a un sistema di false assunzioni e a pratiche illecite per ottenere permessi di soggiorno. La procura ha emesso i provvedimenti restrittivi.
Come facevano a simulare assunzioni reali usando una società edile?. Quale ufficio di assistenza fiscale ha facilitato la frode burocratica?. Perché i migranti dovevano dimettersi subito dopo aver ottenuto i documenti?. Quali legami uniscono questo traffico di esseri umani all'estremismo islamico?.? In Breve Socio Mohamed Faragalla e Ahmed Megahed gestivano il sistema tramite società edile.. Costi per i migranti tra 5.000 e 6.000 euro a testa.. Rilevati 251 movimenti finanziari anomali con versamenti da 5.000 euro ciascuno.. Indagine su complicità di un CAF e possibili contatti in Prefettura.. Milano, arresti per traffico di migranti tramite il decreto flussi: indagata la Fratellanza musulmana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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