Milano arresti per traffico di migranti | truffe sul decreto flussi

Notizia in breve

A Milano sono state arrestate persone coinvolte in un traffico di migranti e in truffe sul decreto flussi. Gli indagati simulavano assunzioni reali utilizzando una società edile e hanno utilizzato un ufficio di assistenza fiscale per facilitare le frodi burocratiche. Le indagini hanno accertato che gli arresti sono legati a un sistema di false assunzioni e a pratiche illecite per ottenere permessi di soggiorno. La procura ha emesso i provvedimenti restrittivi.