Milano arrestati 3 borseggiatori a Porta Vittoria 2 peruviani e una cubana con l' accusa di furto in concorso - VIDEO

Notizia in breve

Tre persone sono state arrestate a Porta Vittoria, due peruviani e una cubana, con l'accusa di furto in concorso. I poliziotti in borghese le hanno notate muoversi in modo sospetto tra le vie del quartiere e, dopo averle monitorate, le hanno fermate e arrestate. La polizia ha recuperato alcuni oggetti rubati durante l'intervento. L'operazione è avvenuta nel pomeriggio, senza incidenti.