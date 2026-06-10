Milano arrestati 3 borseggiatori a Porta Vittoria 2 peruviani e una cubana con l' accusa di furto in concorso - VIDEO
Tre persone sono state arrestate a Porta Vittoria, due peruviani e una cubana, con l'accusa di furto in concorso. I poliziotti in borghese le hanno notate muoversi in modo sospetto tra le vie del quartiere e, dopo averle monitorate, le hanno fermate e arrestate. La polizia ha recuperato alcuni oggetti rubati durante l'intervento. L'operazione è avvenuta nel pomeriggio, senza incidenti.
I tre erano finiti sotto la lente dell'attenzione dei poliziotti in borghese, che ne stavano monitorando gli spostamenti sospetti tra le vie del quartiere A Milano sono stati arrestati 3 borseggiatori nella zona di Porta Vittoria con l'accusa di furto in concorso. Si tratta di due peruviani d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
ULTIMORA ARRESTATA LA BOSS DELLE BORSEGGIATRICI A VENEZIA: HA SOLO 22 ANNI. MINACCIAVA LE ALTRE
Notizie e thread social correlati
Svolta nel caso di borgo Riccio: la 21enne cubana arrestata con l'accusa di omicidioNel pomeriggio del 4 marzo, nel quartiere Borgo Riccio di Parma, si è verificato un episodio di accoltellamento che ha portato alla morte di una...
Omicidio Massa, arrestati due romeni e un minore, accusa di concorso in omicidio aggravato, la compagna: "Dovevamo sposarci"La Procura di Massa ha fermato due giovani romeni e un minore con l’accusa di concorso in omicidio volontario, legata a un episodio avvenuto...