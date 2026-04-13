Omicidio Massa arrestati due romeni e un minore accusa di concorso in omicidio aggravato la compagna | Dovevamo sposarci

La Procura di Massa ha fermato due giovani romeni e un minore con l’accusa di concorso in omicidio volontario, legata a un episodio avvenuto recentemente. La compagna di uno dei fermati ha dichiarato che avrebbero dovuto sposarsi. I tre sono stati portati in carcere mentre proseguono le indagini. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’episodio è stata resa nota.

Con l'accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario, la Procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani di nazionalità romena e di un minore. Insieme ad altri giovani, avrebbero picchiato e ucciso il 47enne Giacomo Bongiorni Il caso dell'omicidio di Massa ha recentemente subito.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Massa, arrestati due romeni e un minore, accusa di concorso in omicidio aggravato, la compagna: "Dovevamo sposarci" Massa, chi sono i romeni arrestati per l’omicidio di Giacomo BongiorniÈ stata resa nota l’identità dei due giovani fermati con l’accusa di omicidio volontario in concorso aggravato per futili motivi per l’uccisione a... Leggi anche: Massa, la compagna di Giacomo: "Massacrato a morte davanti ai miei occhi, dovevamo sposarci"