Svolta nel caso di borgo Riccio | la 21enne cubana arrestata con l' accusa di omicidio

Nel pomeriggio del 4 marzo, nel quartiere Borgo Riccio di Parma, si è verificato un episodio di accoltellamento che ha portato alla morte di una persona. Una ragazza di 21 anni, di origini cubane, è stata arrestata con l'accusa di omicidio. La polizia ha eseguito il fermo e sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell'evento.

Svolta nel caso dell'accoltellamento mortale avvenuto nel pomeriggio del 4 marzo in Borgo Riccio a Parma. Nella mattinata di sabato 28 marzo i carabinieri hanno arrestato, in provincia di Milano, la 21enne di origine cubana, Brenda Alesandrina Fumagalli, che si trovava con lui nell'abitazione al momento dell'accoltellamento. Per la ragazza sono stati disposti gli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il Gip ha ritenuto, infatti, la presenza di rischio di nuovi episodi lesivi di altre persone o di sè stessa. Nei prossimi giorni verrà sottoposta all'interrogatorio di garanzia, la data verrà fissata dal giudice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Svolta nel caso di borgo Riccio: la 21enne cubana arrestata con l'accusa di omicidio Articoli correlati Svolta sul caso dell’imprenditore Franco Vitolo: fermata la moglie con l’accusa di omicidioFrancesco Vitolo è un imprenditore di 60 anni che è stato trovato morto sabato scorso nella sua casa a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno). “Arrestata la moglie”. Morte Francesco Vitolo, svolta choc: la ricostruzione e l’accusa di omicidioLa morte di Francesco Vitolo, imprenditore del Salernitano, potrebbe avere una svolta decisiva. Una selezione di notizie su Svolta nel caso di borgo Riccio la... Temi più discussi: Garlasco, svolta nell’inchiesta: segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi; Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi; Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino: la svolta sul caso; Delitto di Garlasco, svolta nelle indagini: depositata la perizia sui pc di Chiara Poggi e Stasi. Controlli sull’occupazione di suolo pubblico, svolta a Lecce: sì al regolamento sui rilievi Dogre per maggiore trasparenzaLECCE – Svolta nel caso Dogre: l’amministrazione comunale apre alla redazione di un regolamento per rendere più trasparenti i controlli sull’occupazione di ... corrieresalentino.it Caso Resinovich: svolta nell’inchiesta, c’è un indagato per frode processualeNuova svolta nel caso di Liliana Resinovich. Secondo fonti di Chi l’ha visto?, la Procura di Trieste ha aperto un procedimento per frode processuale (art. 374 CP) a carico di una persona al momento ... triestecafe.it POLIZIOTTO ROMANO MORTO A MYKONOS: LA SVOLTA NELLA PERIZIA La nuova consulenza forense ha chiarito la drammatica dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Simone Scipio. Secondo la perizia, Simone non era alla guida del q - facebook.com facebook Ci troviamo dinanzi a una svolta epocale. Un bivio si apre davanti a noi: l'annientamento o la rinascita. La responsabilità di decidere è solo nostra. Dialogo esplosivo con Michele Santoro: abbiamo toccato la crisi terminale del sistema europeo ed occidentale x.com