Milan terzo annuncio di addio per Leão Il possibile costo e la chiave per la cessione
Rafael Leão ha dichiarato di essere aperto a lasciare il Milan in un'intervista a RTP. La società valuta la possibilità di cederlo e sta considerando il costo dell'operazione, che potrebbe aggirarsi intorno a una cifra specifica. Si tratta del terzo annuncio di addio da parte dell’attaccante, che ha espresso la volontà di valutare eventuali offerte. La società sta analizzando le proposte ricevute e la valutazione economica legata alla sua cessione.
"Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro. Ma, se dovesse succedere, me ne andrò via da qui molto contento. Soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare", Rafael Leão continua con le sue dichiarazioni di addio al Milan. Da quando è finita la stagione siamo già a quota tre, in cui continua a manifestare un possibile futuro lontano dai rossoneri. L'esterno portoghese, stavolta, ha parlato all'emittente televisiva RTP tra l'altro in un contesto particolare, visto che aveva indosso un completo del club e l'intervista è stata registrata all'interno dello stadio San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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