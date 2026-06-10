Milan terzo annuncio di addio per Leão Il possibile costo e la chiave per la cessione

Notizia in breve

Rafael Leão ha dichiarato di essere aperto a lasciare il Milan in un'intervista a RTP. La società valuta la possibilità di cederlo e sta considerando il costo dell'operazione, che potrebbe aggirarsi intorno a una cifra specifica. Si tratta del terzo annuncio di addio da parte dell’attaccante, che ha espresso la volontà di valutare eventuali offerte. La società sta analizzando le proposte ricevute e la valutazione economica legata alla sua cessione.