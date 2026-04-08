Durante l'estate, si sono intensificate le voci riguardo a un possibile trasferimento di Rafael Leao dal Milan. L'attaccante portoghese, nato nel 1999, potrebbe lasciare il club dopo sette stagioni, con una cessione che potrebbe avvenire a un prezzo basso rispetto alle aspettative iniziali. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali sui dettagli della possibile operazione.

La stagione di Rafael Leao, la settima con la maglia del Milan, non è certo la più brillante, questo va detto. Era iniziata bene, con un gol al Bari in Coppa Italia da vero e proprio centravanti, ma è proseguita con un infortunio al polpaccio che lo ha messo fuori causa fino a fine settembre. Peccato che, a inizio dicembre, Leao ha accusato un principio di pubalgia che, ancora oggi, ne sta condizionando il rendimento. In Milan-Torino del 21 marzo, per esempio, non ha proprio giocato e nonostante le due settimane di sosta del campionato per gli impegi delle Nazionali, giorni in cui ha lavorato per rientrare, Leao non è andato oltre i 12' finali sul campo del Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, una calda estate per Leao: cessione possibile a prezzo di saldo

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