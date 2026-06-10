Un nuovo allenatore si avvicina al Milan: l’austriaco, dopo aver guidato il Crystal Palace, ha dato il via libera per sedersi sulla panchina rossonera. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le fonti confermano che l’accordo è vicino.

L’allenatore reduce dalla fantastica esperienza al Crystal Palace, ha dato l’ok per l’approdo sulla panchina rossonera. La firma sembrerebbe essere una formalità ma il futuro sembra già parlare a tinte rossonere Glasner,ex allenatore del Crystal Palacevede il Milan come un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. Questo perché la storia del club precede e offusca una serie di annate non all’altezza. La possibilità di risollevare una realtà che ha visto vestire la maglia del Milan da grandi campioni e solcare la panchina da allenatori dal palmares importanti fa gola, infatti, a ogni allenatore. Il nuovo Milan sembra prendere forma, giàavviati da tempo i contatti tra Cardinale e Glasner. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Milan si riparte da Glasner: l’austriaco è a un passo

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