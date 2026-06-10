Un club ha presentato un’offerta di 5 milioni di euro per ingaggiare l’allenatore austriaco come nuovo direttore tecnico. Quest’ultimo ha accettato l’offerta. La dirigenza ha deciso di procedere con l’assunzione senza considerare il parere di un ex allenatore e consulente tecnico. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di firma o sulle condizioni contrattuali.

Chi è il candidato ideale per il ruolo di direttore tecnico?. Perché la dirigenza ignora il parere di Ralf Rangnick?. Come cambierà l'identità di gioco del Milan con Glasner?. Quanto influirà la nuova struttura di controllo sulla panchina?.? In Breve Offerta di 5 milioni annui per Glasner e 3-4 milioni per lo staff.. Gerry Cardinale punta a nominare un direttore tecnico prima dell'allenatore.. Ralf Rangnick è il candidato principale per la direzione tecnica a San Siro.. Glasner ha già rifiutato una proposta economica proveniente dal Fenerbahce.. Il Milan lancia l’offerta ufficiale a Oliver Glasner per la panchina rossonera. Il Milan ha presentato una proposta formale a Oliver Glasner per affidargli la guida tecnica della squadra per i prossimi due anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Milan, offerta da 5 milioni per Glasner: l’austriaco dice sì

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