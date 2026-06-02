LIVE Milan – Rangnick DT Glasner allenatore | oggi incontro con il tecnico austriaco

Oggi si svolge un incontro con l'allenatore austriaco, mentre il tecnico di recente nomina è stato sostituito. La società ha esonerato l'amministratore delegato, il direttore sportivo e il direttore tecnico, che sono stati sostituiti o sono in fase di sostituzione. La ristrutturazione riguarda anche la guida tecnica, con il ritorno di un ex allenatore come possibile nuovo allenatore. La situazione societaria e tecnica è soggetta a aggiornamenti continui.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. Le deleghe di AD, almeno per il momento, sono passate proprio a Calvelli, mentre per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono tre le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; un'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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IL MILAN HA PERSO LA TESTA: RANGNICK, GLASNER E IL CASO LEAO CHE NESSUNO VUOLE AFFRONTARE

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Temi più discussi: Il ruolo di dt, la scelta dell'allenatore e pieni poteri: Rangnick detta le condizioni al Milan; Niente Iraola per il Milan, sfuma il tecnico basco che preferisce la Premier; Milan: Iraola sempre più lontano, sfuma ipotesi tecnico basco; Milan, spunta l'ipotesi Jaissle: Rangnick spinge per il giovane tedesco.

Se ne sta parlando in live se Rangnick viene da DT potrebbero scegliere Glasner dicono ha quel gioco li verticalizzazioni e pressing alto seppur sembra tiene tanto anche alla fase difensiva x.com

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