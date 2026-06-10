Milan senti Ausilio | Ibrahimovic? Essere stati grandi calciatori aiuta ma non basta

Il dirigente dell'Inter ha affermato che essere stati grandi calciatori non garantisce successo nel ruolo di dirigente. Ha sottolineato che l’esperienza sul campo aiuta, ma non è sufficiente da sola. Durante il podcast, ha commentato anche sulla condizione di Ibrahimovic, senza approfondire dettagli specifici. Ha evidenziato che le competenze e il lavoro quotidiano sono fondamentali per affrontare le sfide del calcio professionistico, senza fare riferimenti a situazioni particolari o nomi di persone.

Con il campionato ormai concluso, è tempo di pensare al mercato, ma l'asse milanese è già molto rovente, non solo per le trattative. Ad accendere la miccia della bomba ci ha pensato Piero Ausilio, direttore sportivo dell'inter, ospite dell'ultima puntata del podcast 'Supernova', condotto dal tifoso nerazzurro Alessandro Cattelan. "Quando sei parte di un team devi confrontarti con tante situazioni. Adesso non conosco bene le dinamiche del Milan, né tanto l'approccio che ha Ibrahimovic perché sono cose dalle quali cerco di stare fuori perché non ne ho conoscenza. Allo stesso tempo posso permettermi di dire questo: essere stati grandi calciatori ti aiuta, sicuramente, dà grandi vantaggi a tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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