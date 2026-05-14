Il Milan si trova in una situazione di tensione interna, con scontri tra lo staff tecnico e alcuni giocatori chiave. Max Allegri e Ibrahimovic hanno avuto un diverbio che ha portato a una rottura evidente. A fine stagione, l'allenatore lascerà il club. Nel frattempo, i giocatori sono stati convocati per ricevere consigli tecnici, mentre i rapporti tra le parti restano instabili.

Il Milan è una polveriera. Tutti contro tutti. Max Allegri ha rotto e litigato con Ibrahimovic e a fine stagione andrà via. Il racconto del Corriere della sera è denso di notizie e rende l’idea dell’impresa del tecnico livornese, altro che crisi di gioco come sentiamo ripetere dai numerosi oliatori di Allegri (peraltro muniti tutti di microfono) che sono a giro nel Paese. Parlare di calcio ormai in Italia è diventato impossibile. Non solo di calcio peraltro. Il Corriere della Sera, con Monica Colombo, scrive un pezzo molto informato in cui dà conto della rottura tra i due che non si sono mai amati, del prossimo addio del tecnico qualunque sia la conclusione del campionato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Polveriera Milan, rottura Allegri-Ibrahimovic che chiama i calciatori per consigli tecnici

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