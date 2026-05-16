Zlatan Ibrahimovic sembra deciso a rafforzare la propria posizione all’interno del Milan dopo un incontro con il presidente del club. Tuttavia, nelle ultime ore si sono fatte avanti notizie di un possibile impedimento legato a una questione negli Stati Uniti. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici su questa complicazione, ma la situazione resta sotto osservazione. La volontà del giocatore di aumentare il suo ruolo nel club continua a essere al centro dell’attenzione.

Una delle figure più chiacchierate in queste ultime settimane nell'ambiente Milan è quella di Zlatan Ibrahimovic. Il consulente di RedBird non si è visto e non si è sentito in questa stagione, lasciando lavorare e parlare gli altri. Le cose potrebbero cambiare a partire dalla prossima stagione. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', l'incontro a Londra tra lo svedese, Gerry Cardinale e Massimo Calvelli porta a una facile deduzione: la parte RedBird della dirigenza rossonera ha intenzione di scalare le gerarchie interne. Ibrahimovic vorrebbe farlo già da questa sessione di mercato, riprendendo poteri sia nella gestione generale del club sia per quanto riguarda l'area sportiva del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovi? vuole scalare le gerarchie. Ma c’è un ostacolo imprevisto negli Stati Uniti

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